Advogado da mulher que acusa Neymar: «Estado emocional dela é de quem já morreu»

O novo advogado de Najila Trindade, a mulher que acusa Neymar de violação, garante que a modelo está emocionalmente muito abalada. Ela esteve na 6.ª Delegacia de Defesa da Mulher para prestar novo depoimento e chorou compulsivamente."O estado emocional dela é de quem já morreu e só falta deitar-se. Ela chorou mais de uma hora quando estava a prestar o depoimento. E não era choro falso. Nós, que temos uma experiência razoável, sabemos quando se está a fingir. Aquela moça está morta", explicou Cosme Araújo.O causídico foi confrontado com o desaparecimento do telemóvel da modelo, que teria imagens de Neymar a agredi-la, e que está desaparecido. Mas Cosme Araújo considera que a prova é o facto em si e espera que Neymar seja indiciado."A prova que existe até agora, que não foi formatada pela Najila, é suficiente para que o Neymar seja indiciado. Se ele vai ser denunciado é outra história, se vai ser submetido a julgamento é outra história. Tudo passa por um procedimento", constatou. "Para dizer a verdade, se ele não for indiciado vou ficar muito surpreendido. Mas não será uma deceção porque sabemos como não é fácil provar uma violação, pois são atos praticados sem testemunhas. É muito difícil tudo isto ser sustentado, principalmente quando se trata de um monstro sagrado do futebol mundial."