Tablet foi roubado? Advogado da mulher que acusa Neymar de violação ameaça deixar caso

O advogado de Najila Trindade, mulher que acusa Neymar de violação, garantiu que abandona o processo caso não existam provas de o tablet com um vídeo do jogador foi roubado, como foi alegado pela sua cliente No seu depoimento, Najila afirmou que o seu apartamento foi assaltado e o tablet desapareceu. Nele estaria alegadamente um vídeo de sete minutos com Neymar gravado em Paris, do qual apenas parte foi tornada pública recentemente. A polícia examinou o apartamento e Danilo Garcia de Andrade, advogado de Najila, espera agora pelos resultados."Se a investigação policial a respeito do eventual arrombamento onde residia Najila mostrar que não houve arrombamento, deixarei o caso. Pois a relação advogado-cliente é baseada sempre na confiança. Não havendo confiança, não há motivo para permanecer", disse o advogado ao UOL Esporte.Danilo Garcia de Andrade também ainda não recebeu outras evidências que a mulher disse possuir, como fotografias que comprovariam a violência e conversas de Whatsapp com uma amiga sobre o que aconteceu em Paris.