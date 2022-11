Aflito Cuiabá de António Oliveira empata com campeão Palmeiras

O 'aflito' Cuiabá, orientado pelo português António Oliveira, empatou este domingo em casa com o recém-consagrado campeão Palmeiras, de Abel Ferreira, por 1-1, na 36.ª e antepenúltima jornada do campeonato brasileiro de futebol.



Na Arena Pantanal, em Cuiabá, Jonathan Cafú adiantou os 'auriverdes', logo ao sexto minuto, mas o argentino José Manuel López repôs a igualdade, aos 75, preservando a invencibilidade fora de casa do 'verdão' na prova, agora com 10 êxitos e oito empates.

O recordista Palmeiras, que venceu na quarta-feira o 11.º título de campeão brasileiro, sucedendo ao Atlético Mineiro, passou a liderar com 78 pontos, mais 11 do que o 'vice' Internacional, após ter disputado o 70.º encontro nas diversas competições em 2022.

Quanto ao Cuiabá, que viu António Oliveira ser expulso no período de compensação da primeira parte, reforçou o 16.º lugar, último de manutenção automática, com 38 pontos, quatro acima de Atlético Goianiense, 17.º, e Ceará, 18.º, quando restam seis em jogo.

O clube de Fortaleza atrasou-se na fuga à despromoção no sábado, ao perder 1-0 no terreno do Corinthians, orientado por Vítor Pereira, que beneficiou de um golo tardio de Yuri Alberto para permanecer 'colado' ao Fluminense no 'top 4', ambos com 64 pontos, três face ao campeão sul-americano Flamengo, quinto, que deslizou em Coritiba (0-1).

A ronda fecha na segunda-feira, com a visita do Botafogo, de Luís Castro, 11.º, com 47 pontos, ao Atlético Mineiro, oitavo, com 52, a partir das 20:00 locais (23:00 em Lisboa).