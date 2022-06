Agente de Pedrinho confirma conversações com o Atlético Mineiro

Will Dantas, empresário de Pedrinho, confirmou este domingo as conversações entre o jogador e o Atlético Mineiro tendo em vista a transferência do extremo que já representou o Benfica. "Ainda estamos a conversar. A proposta que o Atlético passou agradou ao Pedrinho e agradou-me a mim. É uma proposta boa, 'bacana', dentro do que esperávamos. Creio que está por detalhes para fecharmos", disse o representante do jogador em declarações à 'Rádio 365', de São Paulo.

Will Dantas revelou ainda que o Shakhtar, clube que detém o passe do jogador, recebeu propostas de vários clubes. "Está a treinar no CSA até ao Shakhtar resolver a situação dele. Porque tudo o fôssemos fazer dependia do Shakhtar, então apareceram várias situações e o clube não quis prosseguir. Agora com a suspensão dos contratos pela FIFA, dá para fazer algo, emprestar. Vender o Shakhtar não quer, chegaram várias propostas e eles não quiseram. Chegou do PSV, do Atlético Madrid, até do Dubai, para onde ele não queria ir independentemente do dinheiro. Chegou também do Lille e eles não quiseram, mas, enfim, estamos a decidir. Talvez fique no Brasil mesmo, temos a proposta do Atlético [Mineiro]. Pode ser que fique aqui durante esse ano de empréstimo", acrescentou.