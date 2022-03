Al-Duhail anuncia saída de Luís Castro e o técnico estará a caminho do Botafogo

"A direção do clube decidiu aceitar o desejo do treinador Luís Castro de rescindir o seu contrato com a primeira equipa de futebol por mútuo acordo, tendo em conta a boa relação entre as duas partes", pode ler-se no comunicado publicado no site da formação qatari, que acrescenta "que o treinador recebeu uma oferta de um dos clubes do campeonato brasileiro".Assim, Luís Castro, de 60 anos, fará o último jogo pelo Al-Duhail a 18 de março, segundo o comunicado do Al-Duhai. Esta segunda-feira, a formação ainda orientada pelo técnico português mede forças com o Al Sadd na meia-final da Taça Emir. Se o Al-Duhail se apurar, disputará a final na sexta-feira com Al Gharafa ou Al Wakrah.