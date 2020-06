Alarme no Corinthians: Oito jogadores e cinco funcionários diagnosticados com coronavírus

Oito jogadores e cinco membros da comissão técnica do Corinthians foram diagnosticados com coronavírus. A informação foi divulgada pelo clube brasileiro sábado, referindo que são todos assintomáticos.





O Corinthians não divulgou a identidade dos infetados, com exceção do massagista Raimundo "Ceará", que apresentou sintomas da doença e está hospitalizado.De acordo com o comunicado divulgado pelo clube, as atividades no centro de treinos do Corinthians regressam amanhã, segunda-feira, e serão tomadas as medidas preventivas, com base no protocolo definido junto à Federação Paulista de Futebol, ou seja, os infetados ficam afastados das atividades do centro de treinos por dez dias, sendo depois submetidos a novos exames.