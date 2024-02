Alegria nas pernas: Atlético Mineiro prepara regresso de Bernard

O Atlético Mineiro está a negociar o regresso do atacante Bernard. De acordo com a imprensa brasileira, a direção do Galo já está em conversações avançadas com o jogador e também com o Panathinaikos, que detém os direitos desportivos do fantasista canarinho.

O objetivo é que Bernard ingresse na formação mineira em junho, no final da temporada europeia. Recorde-se que o craque, conhecido no Brasil como 'Alegria nas Pernas', nasceu para o futebol no Atlético Mineiro, onde evoluiu entre 2010 e 2013, tendo assinado 22 golos em 100 partidas disputadas. De lá partiu para uma aventura com paragens no Shakhtar Donetsk, Everton, Al-Sharjah e Panathinaikos.