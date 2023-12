Alerta Flamengo: Bruno Henrique já definiu o futuro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A temporada do Flamengo terminou com uma derrota frente ao São Paulo (0-1) em pleno Morumbi e agora os olhos estão postos no futuro.

O Mengão já vai definindo estratégias visando a próxima temporada e Bruno Henrique era um dos integrantes do plantel que tinha um ponto de interrogação à frente do nome.

Contudo, no final da partida de ontem o jogador falou aos jornalistas, explicou que renovou contrato e que está de corpo e alma no Flamengo: "A minha situação já está encaminhada. Não há risco. Zero. Da minha parte está tudo assinado. Fico mais três anos."