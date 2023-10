Alvos definidos: Palmeiras quer Bruno Henrique e sonha com Aníbal Moreno

Já lhe dissemos no Record que o Palmeiras fixou mira em Bruno Henrique, jogador do Flamengo, mas há mais um nome associado ao emblema liderado pelo português Abel Ferreira.

De acordo com a imprensa brasileira, também Aníbal Moreno, do Racing, também está na lista. O O médio argentino de 24 anos tem um valor de mercado de 8 milhões de euros. Numa primeira investida do Verdão pelo jogador, no início da temporada, a direção do Racing pediu 10 milhões pelo seu passe.