André Villas-Boas não vai aceitar proposta do Flamengo

O Flamengo está no mercado de treinadores à procura do sucessor de Renato Gaúcho. Um dos nomes que tem sido apontado para o efeito, pela imprensa brasileira, é o de André Villas-Boas, massabe que o treinador portuense, de 44 anos, não vai aceitar qualquer proposta que lhe possa chegar por parte do clube do Rio de Janeiro.André Villas-Boas, conforme o próprio já tornou público, pretende treinar uma seleção e só um projeto aliciante, que não no Brasil, o fará desviar-se dessa rota e aceitar comandar um clube. Recorde-se que o treinador português está sem treinar desde que deixou o Marselha, na temporada passada.