Andrew e Arthur Chaves chamados à seleção pré-Olímpica do Brasil

Foram convocados dois 'portugueses' para a seleção pré-Olímpica do Brasil. Andrew, guarda-redes do Gil Vicente, e Arthur Chaves, defesa-central do Académico de Viseu, foram convocados por Ramon Menezes para o torneio de qualificação, que vai decorrer entre 20 de janeiro e 11 de fevereiro. A dupla esteve presente no torneio de futebol dos Jogos Pan-Americanos que foi realizado em Santiago do Chile e onde o Brasil conquistou a medalha de ouro.O técnico convocou 23 jogadores, entre os quais alguns já consagrados do futebol brasileiro, como são os casos de Endrick, campeão pelo Palmeiras e futuro jogador do Real Madrid, e John Kennedy, avançado do Fluminense que teve um papel preponderante na conquista da Libertadores.O Torneio Pré-Olímpico vai ser realizado nas cidades de Caracas, Valencia e Barquisimeto, na Venezuela. O Brasil está inserido no Grupo A, juntamente com Colômbia, Equador, Venezuela e Bolívia. A turma canarinha estreia-se a 23 de janeiro diante da Bolívia.Eis a lista de convocados:Guarda-redes: Mycael (Athletico-PR), Andrew (Gil Vicente) e Matheus Donelli (Corinthians)Laterais: Vinicius Tobias (Real Madrid), Matheus Dias (Internacional), Luan Cândido (Bragantino) e Patryck (São Paulo)Centrais: Kaiky Fernandes (Almería), Arthur Chaves (Académico de Viseu), Robert Renan (Zenit) e Michel (Palmeiras)Médios: Andrey Santos (Nottingham Forest), Danilo (Nottingham Forest), Alexsander (Fluminense), Marlon Gomes (Vasco), Ronald (Grêmio) e Gabriel Pirani (DC United)Avançados: Marquinhos (Nantes), Giovane (Corinthians), Endrick (Palmeiras), John Kennedy (Fluminense), Gabriel Pec (Vasco), Guilherme Biro (Corinthians)