Animados: Romário e MC Daniel fazem vídeo após acidente

O astro brasileiro Romário envolveu-se num acidente de viação com o popular MC Daniel, uma das maiores figuras do funk naquele país.

Tudo aconteceu após o concerto de Anitta, no Rio de Janeiro. Romário descuidou-se, bateu no carro do músico e o assunto foi resolvido com um abraço e um vídeo nas redes sociais.

MC Daniel tirou medidas ao estragos no seu luxuoso Porsche 911 mas lidou com o problema com fair-play...

"Estava a ir embora e encostaram no meu carro. Quando sai para falar... Romário. Peço desculpa, estou errado. Eu não tenho uma Copa do Mundo", gracejou.