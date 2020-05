Antiga glória do Flamengo avisa: «Jorge Jesus coloca-se acima da instituição e nem Zico o fez»

Júnior, ex-jogador do Flamengo, elogia o trabalho de Jorge Jesus no clube carioca, mas critica a atitude do treinador português.





"Sempre tive uma avaliação muito positiva sobre o Jorge Jesus, apenas acho que em alguns momentos ele coloca-se acima da instituição. Em 124 anos de história nem o próprio Zico se colocou nessa condição. O Pelé não é maior do que o Santos", afirmou o antigo lateral-esquerdo, de 65 anos, em declarações à TV Globo.Mas elogiou o desempenho do português. "Como treinador acho que é excecional em todos os sentidos. Um técnico que conseguiu fazer em cinco meses o que ele fez no Flamengo.... Não apenas como equipa, mas individualmente. Isso foi muito representativo. Hoje o Flamengo tem seis, sete ou até oito jogadores em condições de ir à seleção brasileira. Ele terá uma responsabilidade muito grande caso essas convocatórias venham a acontecer", sublinhou ainda o 'Maestro'.