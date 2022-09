Antigo alvo do FC Porto 'apertado' por claque após ser apanhado num bar

View this post on Instagram A post shared by Torcida Organizada Galoucura (@galoucuratorcida)

Jogador que no defeso esteve na mira do FC Porto , o argentino Matías Zaracho foi esta terça-feira destaque no Brasil devido a um incidente ocorrido ao final da noite, quando foi abordado e 'apertado' por um grupo de adeptos do Atlético Mineiro no momento em que estava num bar de Belo Horizonte. A situação de tensão ocorre numa altura em que a fase desportiva do Galo é tudo menos positiva, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos e os lugares da frente cada vez mais distintes (de momento é 7.º, com 40 pontos).Esta situação ocorreu também no mesmo dia em que a Galoucura, a claque em causa, lançou nas redes sociais uma campanha para fazer marcação cerrada à vida extrajogo dos jogadores. "Viu algum jogador do Galo em 'balada'? Entre em contacto. É só mandar uma foto e a localização. O resto, deixa com a gente!", podia ler-se na mensagem partilhada entre os adeptos do Galo, num tom que é entendido no Brasil como de ameaça. Depois, nas redes sociais, a mesma claque partilhou a foto de Zaracho no tal bar, com uma mensagem em tudo similar. "Disk balada on. Se você, jogador, quer ir para balada, pense duas vezes. Nós somos o Clube Atlético Mineiro".O jogador argentino, refira-se, já se defendeu e explicou o porquê de estar no bar naquele momento. "Para esclarecer as coisas. Eu estava prestes a comer com a minha família que veio da Argentina. Estava a beber água e a passar um momento tranquilo com pessoas que não vejo todos os dias. Posso ser cobrado? Sim! Mas, por outro lado, a minha familia ficou assustada", disse o jogador, de 24 anos.A versão de Zaracho, refira-se, foi rebatida pelo chefe da claque, que acusou o jogador de mentir. "Toma vergonha na cara, vira homem, vai jogar bola e honrar o seu salário", atirou o líder do grupo de adeptos.