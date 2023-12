Antigo internacional brasileiro desaparecido: carro de Marcelinho Carioca encontrado abandonado

O 'Globo Esporte' avança, esta segunda-feira, que a Polícia Civil brasileira está a investigar o desaparecimento de Marcelinho Carioca, antigo internacional pela seleção canarinha. Segundo a mesma fonte, o carro do ex-jogador, agora com 52 anos, foi encontrado abandonado na região de Itaquaquecetuba, em São Paulo, horas depois de Marcelinho ter participado num evento realizado ontem, domingo, no estádio do Corinthians, a Neo Química Arena. Duas pessoas foram detidas esta manhã por suspeitas de envolvimento no caso.Recorde-se que Marcelinho Carioca fez grande parte da carreira no Brasil em clubes como Flamengo, Vasco da Gama, Corinthians e Santos. Em 1997/98 chegou a representar o Valencia.