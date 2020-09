Antigo leão Elias está a caminho do Santos

O médio brasieliro Elias, que já passou pelo nosso país ao serviço do Sporting, está perto de rubricar acordo com o Santos.

O jogador já realizou os habituais testes físicos no Centro de Treinos Rei Pelé, sendo que a oficialização do acordo acontecerá logo que clube brasileiro consiga desbloquear o pagamento de 4,5 milhões de euros que deve aos alemães do Hamburgo, referentes ao central Cléber Reis, contratado em 2017.

O emblema brasileiro não pode inscrever jogadores até ter esta dívida saldada, algo que deverá acontecer em breve.

Recorde-se que o médio de 35 anos não joga uma partida oficial desde novembro de 2019, quando fez o seu único jogo ao serviço do Atlético Mineiro.