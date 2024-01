Antigo médio do Palmeiras preso por não pagar pensão alimentar à ex-mulher durante três meses

Cleiton Xavier, antigo médio do Palmeiras, foi detido em casa e preso esta terça-feira por não ter pagado a pensão alimentar à ex-mulher durante três meses, o equivalente a uma dívida de 5.800 euros.Segundo o 'Globo Esporte', Cleiton, de 40 anos - colocou um ponto final na carreira em 2018 quando representava o Vitória, do Brasil -, não planeia pagar o valor em questão e aguarda agora desenvolvimentos na investigação."Trata-se de um caso de separação. A partir do momento em que não é mais jogador, não pode pagar o valor da pensão que pagava. Entendemos que o mandado de prisão é totalmente arbitrário. Fomos apanhados de surpresa e já entrámos com o pedido de revogação", assegurou o advogado.Cleiton Xavier passou grande parte da carreira no Brasil, onde representou clubes como Internacional, Sport ou Palmeiras. Entre 2010 e 2015 viveu a única experiência no estrangeiro, no Metalist, da Ucrânia.