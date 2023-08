António Oliveira eleito treinador do mês de julho do Brasileirão

Um mês dourado para o técnico @assaioficial do mês de julho! Bom demais, António! O nosso #ProfeAssaí! pic.twitter.com/p2cS1HFvqL — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) August 9, 2023

António Oliveira, que orienta o Cuiabá, foi eleito o treinador do mês de julho do Brasileirão. Durante esse período, o técnico português de 40 anos venceu Santos (3-0), Fortaleza (0-1), São Paulo (2-1), Internacional (1-2) e Flamengo (3-0), além de um empate diante do Bahia (1-1).Atualmente no 8.º lugar do campeonato brasileiro, com 28 pontos em 18 encontros, o Cuiabá segue numa sequência de seis encontros sem perder.