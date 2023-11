António Oliveira ganha no Brasileirão e fica cada vez mais seguro a meio da tabela

O Cuiabá, de António Oliveira, derrotou no domingo o Fortaleza, por 2-1, enquanto o Goiás, de Armando Evangelista, perdeu pelo mesmo resultado na deslocação ao terreno do Atlético Mineiro, na 34.ª jornada do campeonato brasileiro.

O Brasileirão é liderado pelo Palmeiras, de Abel Ferreira, com 62 pontos, contra 60 do Botafogo, quando faltam somente quatro jornadas para o fim e o Fogão tem mais um jogo por disputar. O Cuiabá subiu a nono, com 47 pontos, enquanto o Goiás segue na 18.ª posição, com 35, em zona de descida de divisão.

No Arena Pantanal de Cuiabá, marcaram os golos Deyverson (6') e Pitta (90'+2, de grande penalidade), para a equipa da casa, e Yago Pikachu (90'+8), para os visitantes.

Em Belo Horizonte, os golos mineiros foram de Hulk aos 41', de grande penalidade, e de Guilherme Arana, aos 70', com assistência do antigo avançado do FC Porto. Dodozinho anotou, aos 88', o golo de honra do Goiás.