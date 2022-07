António Oliveira: «Os jogos contra Goiás e Coritiba saem completamente da caixa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Cuiabá, do treinador português António Oliveira, 'fechou' a primeira volta do campeonato brasileiro com uma derrota na visita ao Coritiba, por 1-0, e caiu para o 17.º lugar, já em zona de descida.

Um golo do avançado Alef Manga, aos 40 minutos, ditou a derrota do Cuiabá, num jogo em que o Coritiba (13.º) ainda ficou reduzido a 10 jogadores muito perto do final, por expulsão, devido a acumulação de amarelos, de Thonny Anderson.

A derrota deixa o Cuiabá com os mesmos 20 pontos, numa jornada em que a equipa acaba por ser ultrapassada por Coritiba e América Mineiro, que ainda no domingo venceu em casa do Atlético Goianiense.

"O Cuiabá tem de somar pontos e ganhar jogos para sair desta posição. Os jogos contra Goiás e Coritiba saem completamente da caixa e criam-nos uma desilusão e uma frustração enormes. Foram equipas que praticamente nada fizeram para ganhar o jogo", disse no final o treinador português.

O Brasileirão é liderado pelo Palmeiras, do também português Abel Ferreira, seguido, a quatro pontos, do Corinthians, de Vítor Pereira, enquanto o Botafogo, de Luís Castro, ocupa a 11.ª posição.