António Oliveira revoltado: «Já que todos choram, também posso e vou chorar...»

Depois de ver o seu Cuiabá sair derrotado do reduto do Palmeiras, António Oliveira veio a terreiro deixar duras críticas à arbitragem. "Lances capitais foram sempre para o mesmo lado. Além, e isso é que me dói, da falta de respeito do quarto árbitro para com os jogadores do Cuiabá. O lance que dá origem ao golo era para ter sido falta. Às vezes confirmam tudo, mas à maneira deles. E já que todos choram, também posso chorar e vou chorar. (...) Não quero ser tão agressivo, mas cabe-me representar os meus jogadores e sentir também o desânimo e a injustiça que eles sentiram. Sou uma pessoa que não me agarro a desculpas, agarro-me a resultados. Mas hoje foi muito evidente, até por imagens, todo o Brasil viu. Foi uma arbitragem negligente", disse o técnico português do Cuiabá.

Treino em casa do... Verdão

Mesmo com o ambiente algo crispado, o Cuiabá realizou uma sessão de trabalhos no centro de treinos do Palmeiras antes de regressar a Mato Grosso.