António Oliveira soma nova vitória no Athletico Paranaense

O Athletico Paranaense, de António Oliveira, venceu (2-0) na receção ao Rio Branco, em jogo a contar para a 6ª jornada do Campeonato Paranaense.





Kaue (83’) e Bissoli (90’+3) fizeram os golos para a formação do técnico, de 38 anos, que somou a segunda vitória seguida. Com este resultado, o Furacão segue na 6ª posição do Campeonato Paranaense, com seis pontos alcançados.