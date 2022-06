António Oliveira vai ser treinador do Cuiabá

António Oliveira vai ser o treinador do Cuiabá, sabe. O técnico vai assinar nos próximos dias um contrato válido até dezembro com a equipa que milita na Série A do Brasileirão, tornando-se no quinto português a orientar, esta época, uma formação do principal escalão, depois de Abel Ferreira (Palmeiras), Paulo Sousa (Flamengo), Vítor Pereira (Corinthians) e Luís Castro (Botafogo).O anterior treinador da equipa B do Benfica pretendia ficar em Portugal - como afirmou recentemente numa entrevista a Record - mas surgiu esta oportunidade e voltará ao Brasil, onde já foi timoneiro do Athletico Paranaense e adjunto no Santos.