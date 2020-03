Aos 80 anos Pelé gera grande preocupação por causa do coronavírus

É um dos maiores símbolos da história do futebol mundial. Aos 80 anos, Pelé gera neste momento grande preocupação por parte do universo futebolístico. Num dos maiores grupos de risco durante a pandemia Covid-19, devido à idade avançada, o "rei" está isolado numa das suas vivendas, em Guaruja, estado de São Paulo, no Brasil. A taxa de mortalidade da doença, em octogenários, é de cerca de 15%. Mas a somar a isto, está o débil estado de saúde em que a lenda do futebol canarinho se encontra.





Edinho, filho de Pelé, disse há poucas semanas, que o pai "está muito frágil em relação à mobilidade"."Ele foi submetido a um transplante de anca e não teve uma reabilitação ideal. Está com esse problema de mobilidade que acaba por gerar uma certa depressão. Um problema ali, outro aqui… Sempre foi uma figura imponente e agora não consegue sequer caminhar", lamentou Edinho.Ainda assim, o filho de Pelé garante que ele se "encontra bem". O próprio Pelé já publicou uma mensagem nas redes sociais a tranquilizar os admiradores. "Estou bem. Tenho dias maus e dias bons, como é normal na minha idade".Segundo a Marca, Pelé ainda não cancelou os eventos que tinha agendados no Brasil para as próximas semanas, mas deve fazê-lo nas próximas horas.