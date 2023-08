Apanhado: James Rodríguez chegou ao Brasil e já foi exposto por Fernanda Campos

James Rodríguez chegou há uma semana ao São Paulo e já viu o seu nome associado à influenciadora e modelo Fernanda Campos, figura bem conhecida (e polémica) do universo cor de rosa daquele país.

Fernanda Campos, que se tornou mediática depois de expor a traição de Neymar com Bruna Biancardi, decidiu mostrar ao mundo como o colombiano 'meteu conversa' no Instagram, logo que chegou ao país para defender as cores do São Paulo. As imagens, claro está, já se tornaram virais.





Fernanda Campos deu com a boca no trombone Fernanda Campos deu com a boca no trombone

Recorde-se que o jogador estava sem clube desde que abandonou a Grécia e está agora preparado para regressar à ação, ainda que não esteja a 100 por cento, como confidenciou à imprensa brasileira: "Estou bem fisicamente, mas é verdade que preciso de treinar. Tenho de ter ritmo de jogo, ritmo de treino e fazer todas as tarefas. Fazer tudo para poder chegar bem e jogar. Ainda falta muito, mas estou bem fisicamente."