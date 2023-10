Apanhados pelas câmaras: Afinal cabeçada de Diogo Oliveira a Kuscevic foi em campo

Uma agressão que passou despercebida ao árbitro, ao VAR e... ao Record. Demos nota, em tempo oportuno, da troca de agressões entre Diogo Oliveira e Kuscevic, jogadores do Coritiba, no embate frente ao Atlético Mineiro.

E explicámos, apoiados nos camaradas do GloboEsporte, que a situação violenta tinha acontecido no intervalo do jogo, uma vez que os dois jogadores não regressaram para a segunda parte e porque um deles - Kuscevic, teve de ser operado ao maxilar, falhando o jogo da seleção do Chile.

Mas, afinal, tudo aconteceu ainda durante a primeira parte e em pleno relvado, como as novas imagens demonstram. O lance acontece aos 35 minutos, após uma oportunidade criada pelo nosso bem conhecido Hulk. Kuscevic discute com Diogo Oliveira, que não gosta do gesto e cabeceia o companheiro.