Após polémico tweet, Botafogo lamenta violência mas aponta aos adeptos do Flamengo

Adepto do Botafogo espancado no final do jogo com o Flamengo (imagens chocantes)

O Botafogo emitiu ao final da tarde desta sexta-feira um comunicado a lamentar "os episódios de violência registados no Estádio Nilton Santos", no jogo com o Flamengo, na quinta-feira, depois de ter publicado no Twitter uma mensagem que levou já a muita polémica No comunicado, o Botafogo condena a violência , refere que aumentou o seu efetivo de segurança e divide responsabilidades com os adeptos do Flamengo."O Botafogo lamenta profundamente os episódios de violência registados no Estádio Nilton Santos e pela cidade do Rio de Janeiro. O Clube aumentou em 100% o seu efetivo de vigilância, compartilhou os alertas com o Clube de Regatas Flamengo e com BEPE, além de realizar campanhas e comunicados prévios em prol da segurança. Contudo, durante a semana, foram constatadas em redes sociais ações premeditadas de torcedores adversários postando ingressos e ameaçando uma "invasão" aos setores destinados aos torcedores alvinegros", pode ler-se no comunicado, onde se "coloca à disposição das autoridades para ajudar no que for nrcrssário".