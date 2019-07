Árbitra brasileira denuncia proposta indecente: «Fez-me sentir um lixo»

Fernanda Colombo é jornalista e árbitra brasileira e recorreu às redes sociais para denunciar o que considerou ser uma proposta que a fez "sentir lixo".No Instagram, Fernanda Colombo publicou um email que diz ter recebido, com uma proposta de trabalho de "acompanhante de homens" entre os 30 e os 40 anos, "educados, inteligentes e respeitosos", recebendo por encontro "um mínimo de 7.000".A pessoa que enviou o email a Fernanda refere ainda que o "sigilo é total": "Não existe um 'perfil', não quero profissionais, apenas mulheres que sejam educadas e inteligentes. Isso jamais será sua vida/trabalho, eu não permito fazer sempre para não criar costume. Normalmente as meninas ficam 'fixas' com um cliente para aumentar a intimidade (claro se quiser)", diz a proposta."Lamentável! Receber esse e-mail me fez sentir um lixo. Quero somente trabalhar com o que eu amo, que é futebol e jornalismo. Infelizmente esse ainda é o mundo real", reagiu a árbitra brasileira, apoiada pelos comentários de muitos dos seus fãs.