Árbitro agredido por jogador brasileiro já teve alta

Rodrigo Crivellaro Dias, árbitro que foi agredido por jogador que foi detido de imediato ainda no relvado, já deixou o hospital onde passou a noite. À saída, de cadeira de roda e com um colar cervical, agradeceu o carinho e disse estar a recuperar bem.





Jogador brasileiro que agrediu árbitro no relvado foi insultado por populares à saída para a esquadra Jogador brasileiro que agrediu árbitro no relvado foi insultado por populares à saída para a esquadra

A carregar o vídeo ...

"Estou bem. Graças a Deus, não foi grave. Vou ficar bem logo, logo. Obrigado pela mensagens. Quero agradecer à minha família, amigos, a todo o mundo. É muito bom receber essas mensagens numa hora assim. Foi só um susto", referiu citado pelo 'Globoesporte'.O árbitro foi agredido pelo jogador William Ribeiro, do São Paulo-RS, num jogo Série A2 do Campeonato Gaúcho, diante do Guarani, disputado segunda-feira. Rodrigo Crivellaro Dias foi levado de ambulância para o hospital e o futebolista foi detido pela Polícia Militar ainda no campo. Mais tarde foi despedido pelo clube e acusado de tentativa de homicídio.O jogo foi suspenso após a agressão (aos 60') e será retomado ainda esta terça-feira. O Guarani vencia por 1 a 0, em jogo válido pela 12.ª jornada da competição.