«Sou eu que vou sair, p...»: as palavras que valeram a expulsão a Gabigol no Flu-Fla

A expulsão por acumulação de cartões amarelos de Gabigol no clássico de domingo entre Fluminense e Flamengo foi o ponto de maior polémica na partida da 1.ª mão da final do Carioca, levando mesmo Jorge Jesus a uma reação de surpresa e irritação no momento e também na análise posterior à partida. Inicialmente pensou-se que o dianteiro tinha sido expulso pela perda de tempo, mas segundo aquilo que foi relatado pelo árbitro na ata tudo se deveu às palavras que utilizou na direção do juiz.





"Aos 45'+2 do segundo tempo, expulsei o senhor Gabriel Barbosa Almeida por uma segunda advertência por reclamação. Quando perguntei ao quinto árbitro, senhor Carlos Henrique Cardoso de Souza, quem iria sair. Nesse momento, o mesmo (Gabriel) falou: 'Sou eu que vou sair, porra'. Em voz alta, o facto ocorreu no meio do campo", escreveu Wagner Magalhães na ata da partida.Lembre-se que esta situação tira Gabigol da partida da segunda mão da final do Carioca, marcada para quarta-feira.