Árbitro revela fúria de diretor do Corinthians que tentou invadir sala do VAR: «Seu ladrão, vagabundo»

O árbitro brasileiro Rodrigo Lima revelou, no relatório realizado após o Grémio-Corinthians , os insultos que o dirigente do Timão, Alessandro Nunes, dirigiu à equipa de arbitragem durante o encontro e ao intervalo, quando tentou invadir a sala do VAR para pedir satisfações por considerar que ficou um penálti claro por assinalar na 1.ª parte sobre o lateral Matheus Bidu."Informo que na saída da equipa de arbitragem de campo, após o final da 1.ª parte, fomos abordados por diretores do Corinthians na zona mista, que vieram na nossa direção de forma grosseira e ostensiva, sendo contidos pelas forças de segurança. Foi possível identificar o presidente Duílio Monteiro Alves e o gerente de futebol Alessandro Mori Nunes, onde este último proferiu de forma grosseira e ofensiva as seguintes palavras: 'Vagabundo, és um safado, um tendencioso, seu ladrão'. Em seguida, o presidente acima citado foi até à entrada do balneário da equipa de arbitragem e proferiu as seguintes palavras: 'Seu vagabundo, ladrão'. Informo ainda que o mesmo não conseguiu ter acesso ao balneário graças à intervenção da polícia", pode ler-se no relatório divulgado por Rodrigo Lima.Refira-se que a vitória sobre o Grémio, um dos candidatos ao título do Brasileirão, 'atirou' o Corinthians para o 11.º lugar, com 44 pontos. O Grémio, por outro lado, é 3.º com 59, atrás de Palmeiras (62) e Botafogo (60).