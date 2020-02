Argel despedido pelo Ceará após voltar a empatar na Taça do Nordeste

Argel Fucks, antigo defesa central do Benfica, agora treinador, foi este domingo despedido pelo Ceará. O seu adjunto, Glebson Barroso, e o preparador físico, Daniel Azambuja, também foram dispensados.





ARGEL NÃO É MAIS TREINADOR DO CEARÁ SC



O auxiliar Glebson Barroso e o preparador físico Daniel Azambuja também deixam suas funções no Mais Querido.



A decisão do clube surge um dia depois de a equipa ter voltado a empatar na Taça do Nordeste - em três jogos o Ceará soma três igualdades.O clube emitiu um comunicado, onde agradeceu os serviços do técnico, que se encontrava no Ceará desde novembro do ano passado. "O Ceará agradece o empenho e a dedicação de Argel e do seu staff, torcendo pelo sucesso na continuidade da sua carreira. A diretoria alvinegra trabalha para anunciar um novo treinador em breve", pode ler-se.