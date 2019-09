Argel e as palavras de Jesus: «Isto não é o campeonato português, que é um triangular...»

Líder no Brasileirão, Jorge Jesus voltou esta semana a ser um dos maiores temas de conversa nos espaços desportivos canarinhos, desta feita por causa de umas declarações prestadas no ano passado à revista francesa "So Foot", na qual considerava que os treinadores brasileiros estavam "ultrapassados". As suas afirmações levaram a reações de vários quadrantes e esta sexta-feira foram comentadas por Argel, atual treinador do CSA, da Série B, que atuou em Portugal ao serviço de Benfica e FC Porto.

"No futebol cada um fala o que pensa. É uma questão de interpretação... Conheço-o, trabalhei contra ele em Portugal. Ele trabalhou em vários clubes pequenos lá até chegar ao Benfica. Acho que o futebol brasileiro tem espaço para todos os treinadores, mas esse tipo de comparação... Acho que não vale a pena comentar, até porque o Jesus, se analisarem, só ganhou o campeonato português com o Benfica. Eu joguei cinco temporadas no Benfica e é obrigação de qualquer treinador e qualquer jogador. Lá existem três clubes: Benfica, FC Porto e Sporting, que já não ganha há anos. Então, o Jesus não venceu a Taça Uefa, por exemplo, nem a Liga dos Campeões, passou longe disso. O melhor treinador português na atualidade é o Mourinho. O Mourinho é referência, o Mourinho, sim, foi campeão da Champions League, da Taça Uefa, foi campeão na Itália, na Inglaterra, em Portugal. Então há uma diferença muito grande", analisou o técnico, que mesmo assim assume que talvez JJ tenha sido mal interpretado.



"Pelo que eu conheço dele como pessoa, acho que não quis colocar a questãodessa forma. É uma notícia que já tem muito tempo, foi no ano passado, quando estava na Arábia. Acho que hoje ele pode ver, por estar dentro do contexto do campeonato brasileiro, a dificuldade que é jogar aqui, numa prova que dez equipas a lutar pelo título e dez para não descer. Isto não é o campeonato português, que é um triangular, essa é a grande verdade. Lá é Benfica, FC Porto ou Sporting", analisou o treinador brasileiro de 45 anos.