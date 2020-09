Argel Fuchs despedido do CSA ao fim de 18 dias

Argel Fuchs, ex-jogador do Benfica e do FC Porto, já não é treinador do CSA. Os recentes maus resultados do emblema brasileiro levaram o vice-presidente Omar Coelho a anunciar a saída do técnico, de 46 anos, em nota oficial publicada quinta-feira pelo clube.





"A Diretoria do Centro Sportivo Alagoano comunica que Argel Fuchs já não é o treinador do clube. O auxiliar-técnico Adriano Rodrigues vai orientar o treino desta sexta-feira e vai assumir o comando da equipa na partida contra o Cruzeiro, agendada para sábado (19 horas ), da Série B", explicou.Argel Fuchs esteve apenas 18 dias na segunda passagem pelo clube. Com a sua chegada a crise agravou-se. Em quatro jogos, sofreu três derrotas e um empate.