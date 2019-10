Argel desvaloriza trabalho de Jesus no Flamengo: «Ninguém descobriu a pólvora no futebol»

Argel Fucks, antigo defesa central do Benfica, não entende por que razão o Brasil desfaz-se em elogios a Jorge Jesus. O treinador CS Alagoano, que, no Maracanã, diz que o sucesso do clube carioca deve-se à qualidade dos seus jogadores e à estrutura profissional do clube."Ninguém descobriu a pólvora no futebol. O Flamengo está a jogar o que a seleção de 70 jogava. O Flamengo tem hoje os melhores jogadores, tem estrutura, condições de trabalho e bons profissionais. Trabalhar lá é muito mais fácil. O Andrade foi campeão brasileiro pelo Flamengo. O Jayme (de Almeida) foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo, quando o Flamengo era desorganizado, quando não tinha estrutura, quando não pagava. Imaginem como seria hoje, com toda esta estrutura...", considerou Argel, citado pela imprensa brasileira.O técnico considera que se devia valorizar mais os treinadores brasileiros. "O Flamengo tem mérito, sim, mas não podemos desvalorizar o trabalho dos outros treinadores que estão aqui no Brasileirão, que é o mais difícil do mundo. E hoje o Flamengo sentiu isso, contra o CSA acabou o jogo com o coração na mão.""O Flamengo está a merecer, sim, porque profissionalizou-se. Mas, em 1970, a seleção brasileira já jogava assim. Vamos valorizar o nosso futebol! Ainda somos os pentacampeões! Vamos valorizar os treinadores brasileiros. O treinador estrangeiro tem lugar, sim, há lugar para todos. Para quem tem competência, há conteúdo, há trabalho... Podem vir! Agora venham e ganhem. Até agora não ganharam. Há a grande possibilidade de ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, porque o clube preparou-se. Aqui ninguém tem ciumeira dos treinadores, pelo contrário. Nós sempre recebemos todos bem. O (Jorge) Jesus foi muito bem recebido aqui, o Sampaoli também, como foi o Diego Aguirre, como foram todos", finalizou.