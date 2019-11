Argel ocupa lugar da última 'vítima' do Flamengo de Jorge Jesus

O treinador Argel Fucks solicitou o desligamento do Centro Sportivo Alagoano. Agradecemos pelos serviços prestados.



Francisco Cedrim/RCortez/CSA pic.twitter.com/cVzg6HULaC — CSA (@CSAoficial) November 29, 2019

Argel despediu-se do CSA na última madrugada para aceitar um novo desafio. O antigo jogador do Benfica deixou o lugar de treinador do clube após a vitória sobre o Cruzeiro (1-0) para rumar ao Ceará, clube que despediu Adílson Batista após a derrota com o Flamengo de Jorge Jesus ( 4-1 ).Uma notícia que, segundo a imprensa brasileira, apanhou muitos de surpresa, mas que de acordo com as palavras de Argel não foi o primeiro convite de recebeu, sublinhado que sai com o sentimento de dever cumprido, deixando uma "equipa viva na competição". O antigo futebolista, que representou o Benfica entre 2001 e 2004, tendo primeiro ainda vestido a camisola do FC Porto em 10 jogos na época 1999/2000, diz ir agora para um projeto "diferente"."Saio com o dever cumprido, de portas abertas. Agradeço o apoio dos adeptos, do clube, mas é um projeto diferente, já houve um convite muito forte em outubro e agora o convite é ainda mais forte. E entendi, juntamente à minha comissão técnica, que era o momento de irmos para um desafio diferente. Eu gosto desse tipo de desafio, foi isso que fizemos, saímosmarta daqui deixando a equipa viva na competição", afirmou Argel.Uma decisão que levou já muitos adeptos a comentarem nas redes sociais esta dança de cadeiras no Brasileirão. É que entretanto, também o Cruzeiro terá mudanças: após o jogo com o CSA, o técnico Abel Braga colocou o cargo à disposição da diretoria celeste, que terá aceitado, considerando contratar... Adílson Batista, o ex-técnico do Ceará.