Argel vai treinar o Botafogo SP

Argel Fucks, antigo jogador do FC Porto e do Benfica, foi oficializado esta sexta-feira como novo treinador do Botafogo SP.





ELE ESTÁ DE VOLTA!



Após 10 anos, Argel Fuchs volta a trabalhar no Estádio Santa Cruz. Ele se apresentou no início desta manhã e já vai comandar o seu primeiro treino!



Vamos pic.twitter.com/XYUzmGkMwW — Botafogo Futebol S/A (de ) (@botafogofsa) April 2, 2021

Trata-se de um regresso ao clube da cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que treinou em 2011. Argel assume o lugar deixado vago por Alexandre Gallo, depois de um mau arranque no campeonato paulista.O último clube treinado pelo antigo central foi o CSA, ao qual regressou depois de ter saído para o Ceará, mas fez apenas quatro jogos.