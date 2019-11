Argentinos apontam Sampaoli ao Flamengo e Jesus ao... Barcelona

O futuro de Jorge Jesus tem dado muito que falar nos últimos dias, especialmente depois do sucesso na Libertadores e também no Brasileirão, e agora da Argentina chega a informação de que o técnico português estará mesmo na lista das possibilidades para assumir o comando técnico do Barcelona, isto caso Ernesto Valverde deixe os catalães.





A notícia é adiantada pela estação televisiva TyC Sports e surge na sequência de uma outra, que fala do futuro de Jorge Sampaoli, atual técnico do Santos que é pretendido pelo Racing Avellaneda. Ora, o possível regresso de Sampaoli à Argentina até estava bem encaminhado, mas a eventual saída de Jesus fez a situação mudar de figura e poderá levar o técnico a retardar a sua decisão à espera daquilo que suceder com o português.Na prática, uma eventual saída de Jorge Jesus, seja qual for o destino, poderá acabar mesmo por ter um efeito dominó no mercado de treinadores, tanto na América do Sul como na Europa, até porque o sucesso no Flamengo fez com que o trabalho do português chamasse a atenção de emblemas das principais ligas do Velho Continente.