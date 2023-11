Armando Evangelista deixa comando técnico do Goiás

O Goiás Esporte Clube comunica o desligamento do treinador Armando Evangelista e sua comissão técnica da equipe de futebol profissional.



Agradecemos pelos serviços prestados e desejamos sorte em suas carreiras.

Armando Evangelista deixou o comando técnico do Goiás e vai voltar a Portugal. O treinador português entrou em rutura com a direção do clube, principalmente com um dos dois presidentes, no caso com Paulo Ricardo, que tentou interferir nas escolhas do onze, e bateu com a porta.Segundo apurámos, o dirigente não queria que o técnico português colocasse um jogador na equipa e indicou outro para titular. Evangelista não aceitou essa interferência no trabalho dele e ficou sem condições para continuar no clube.O Goiás anunciou oficialmente, esta terça-feira, que Armando Evangelista já não comanda a equipa principal mas no comunicado divulgado nas redes sociais, o emblema brasileiro agradeceu os serviços prestados pelo treinador mas não explica os motivos da saída."O Goiás Esporte Clube comunica o desligamento do treinador Armando Evangelista e da sua comissão técnica da equipa de futebol profissional. Agradecemos pelos serviçosprestados e desejamos sorte nas suas carreiras", pode ler-se.sabe que Armando Evangelista foi ontem contactado pelo Casa Pia, que ontem passou o dia a conversar com potenciais candidatos à sucessão de Filipe Martins. Assim, nas próximas horas deve ficar esclarecido se as duas situações estão ligadas.O ex-treinador do Arouca pode ter-se demitido por ter dado o sim ao Casa Pia, nesse caso será anunciado em breve pelos gansos, ou pode apenas ser uma coincidência ter deixado o Goiás precisamente um dia depois de ser contactado por um emblema da 1ª Liga portuguesa.Recorde-se que, comonoticiou hoje, a direção dos gansos contactou ontem vários treinadores, entre eles Pedro Moreira, ex-Torreense. Outros nomes surgiram nas últimas horas associados ao clube mas já foram entretanto descartados, como o espanhol Julio Velázquez e também João Henriques.O excelente trabalho realizado por Evangelista no Arouca, clube que levou desde o Campeonato de Portugal até à 1.ª Liga, terminando a época passada num histórico 5.º lugar, deixou o técnico com excelente crédito no futebol nacional.Refira-se que o treinador chegou ao Goiás em junho deste ano e esteve 27 jogos no comando da equipa, durante os quais somou sete vitórias, nove empates e 11 derrotas. À passagem da 34.ª jornada do Brasileirão, o Goiás está em zona de despromoção, ocupando o 18.º lugar com 35 pontos.