Armando Evangelista muito crítico: «Não viu, ou fez vista grossa…»

O Goiás, comandado por Armando Evangelista, somou o sexto jogo seguido sem perder no Brasileirão e segue dois pontos acima da linha de água, no 15º posto (23 pontos). Mas o empate caseiro (1-1) com o At. Paranaense, no fecho da 20ª jornada, soube a pouco ao técnico português, que não poupou nas críticas à arbitragem. Em causa está o facto de o árbitro não ter assinalado um alegado penálti a favorecer o Goiás, nem validado o golo marcado na sequência da jogada, na primeira parte.

"Ainda não consegui entender o que se passou. Um lance de possível penálti e um lance em que foi golo. Fomos penalizados duas vezes. Custa-nos a entender. É mais do mesmo. Custa também entender um lance na segunda parte em que um jogador nosso foi agarrado na área e o VAR não viu. Não viu, ou fez vista grossa…", referiu Evangelista, que viu Alesson (81’) a empatar o jogo, após Vitor Roque (39’) adiantar os forasteiros.

Bruno Lage na Sul-Americana

O Botafogo, de Bruno Lage, líder destacado do Brasileirão recebe esta noite (23h00) os argentinos do Defensa y Justicia na 1ª mão dos quartos de final da Taça Sul-Americana.