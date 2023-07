Armando Evangelista recebe trio

Armando Evangelista recebeu ontem três caras novas para reforçar o plantel do Goiás. Luís Oyama, médio defensivo de 26 anos, chegou por empréstimo do Botafogo depois de ter passado a época 2022/23 ao serviço dos belgas do Molenbeek - clube do universo de John Textor, dono do Fogão -, onde conquistou a 2ª divisão. Para o ataque foram confirmadas as inclusões de Anderson Oliveira, que tinha terminado contrato com o Portimonense, e ainda de João Magno. O ponta de lança de 26 anos, que em Portugal passou por Sp. Braga B, Real e Canelas, jogava no Dudelange, do Luxemburgo, onde marcou 16 golos em 32 partidas na última época.

O grupo às ordens de Evangelista não está fechado, já que Allano (avançado do Santa Clara) e Higor Meritão (médio do Pumas, do México) são esperados nos próximos dias.