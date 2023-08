Arranque em falso: Geromel volta a lesionar-se após 10 meses de paragem

Os mais atentos ao futebol português ainda se lembram de Geromel, central brasileiro que entre 2003 e 2008 representou Chaves e V. Guimarães. Agora é figura do Grémio, clube que representa desde 2014, e aos 38 anos continua a ser um dos mais respeitados do emblema canarinho.

Numa altura em que o clube equaciona a renovação de contrato, Geromel teve um arranque em falso. Após 10 meses de paragem, a contas com uma lesão no joelho esquerdo, o veterano regressou à ação no duelo frente Cruzeiro, mas à beira do intervalo sentiu dores na coxa esquerda e foi obrigado a recolher aos balneários.

E é precisamente a vertente física do jogador que está a adiar a proposta de renovação da direção do Grémio. O clube pretende, antes de tudo o resto, entender como o jogador estará fisicamente e só depois avançar com a proposta, uma vez que tem um dos salários mais elevados do plantel.