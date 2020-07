Arrascaeta e o futuro de Jorge Jesus: «É um assunto muito pessoal da parte dele»

Giorgian De Arrascaeta não quis abrir o jogo relativamente à possível saída de Jorge Jesus para o Benfica. O médio do Flamengo quer que o treinador fique no Mengão mas admite que o plantel não controla o futuro. Ainda assim, sublinhou que não vê JJ com um comportamento diferente nos treinos e nos jogos.





"Isso é um assunto muito pessoal dele, se fica ou não. Torcemos muito para que ele fique connosco muito tempo. Mas não temos sentido nada diferente, o ambiente nos treinos é muito bom. Mas ele é que decide o seu futuro", referiu o médio uruguaio em conferência de imprensa.Arrascaeta reforçou que Jesus mantém a dedicação ao Flamengo: "o ambiente é muito bom, temos sentido muito profissionalismo, com o Jorge a cobrar. Não mudou nada. Agora, vai depender dele e torcemos para que fique."