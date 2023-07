Arthur revela aquilo que aprendeu na passagem pelo Sporting e Estoril

Apresentado esta quinta-feira como reforço do Cruzeiro, Arthur Gomes garantiu estar pronto para começar desde já a ajudar a formação de Belo Horizonte, fazendo uso de tudo aquilo que aprendeu na passagem pela Europa, onde atuou no Estoril e no Sporting."A minha experiência na Europa foi importante, evoluí muito no tempo em que fiquei lá, taticamente, mentalmente... Volto muito preparado para o Brasil, para disputar o Brasileirão, que todos sabem, é muito disputado", disse o brasileiro de 25 anos, que aproveitou a apresentação para... se apresentar."Sou um jogador que gosta de ir para cima, de se divertir dentro de campo, de ser feliz. Venho para ajudar o Cruzeiro. Sou um atacante, tento buscar o golo, dar assistências, fazer golos. Estou aqui para ser mais um para ajudar e ser feliz dentro de campo", acrescentou o extremo, que já está inscrito e poderá jogar pela Raposa diante do Goiás, no domingo.