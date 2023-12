Artur Moraes deixa o cargo de diretor de futebol do Coritiba

O Coritiba informa que, por mútuo acordo entre as partes, nesta data, houve o encerramento do vínculo contratual do Head de futebol Artur Moraes.



O Coritiba anunciou este sábado que Artur Moraes, antigo guarda-redes do Benfica, deixou de ser diretor de futebol do clube por mútuo acordo.Recorde-se que Artur Mores assumiu o cargo em junho deste ano e que o Coritiba desceu para a Serie B."O Coritiba informa que, por mútuo acordo entre as partes, nesta data, houve o encerramento do vínculo contratual do Head de futebol Artur Moraes".O clube agradece todo o empenho, dedicação e profissionalismo, assim com, deseja sucesso na sequência de sua carreira".