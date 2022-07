Arturo Vidal próximo do Flamengo

Arturo Vidal, médio do Inter de Milão, está próximo de assinar pelo Flamengo, segundo o Globoesporte. O jogador esteve em contactos com o Boca Juniors , mas sem sucesso e os responsáveis do Mengão resolveram acelerar as conversações com o chileno de 35 anos.Prevê-se que o jogador assine até dezembro de 2023, existindo a possibilidade de chegar ao Rio de Janeiro nos próximos dias, visto que as negociações estão bem encaminhadas e a oficialização está para breve.