As alternativas portuguesas (e não só) do Atl. Mineiro enquanto espera resposta de Jorge Jesus

Desde que foi oficializada a sua rescisão de contrato com o Benfica que Jorge Jesus tem sido um dos nomes que mais circulam na imprensa desportiva brasileira. O ex-treinador das águias, que rescindiu com o clube da Luz por mútuo acordo, é um dos favoritos para assumir o comando do Atlético Mineiro, clube campeão da última edição do Brasileirão.No Brasil foi esta quarta-feira noticiado que Jorge Jesus terá pedido, alegadamente, junto dos responsáveis do Galo um prazo de 10 dias para analisar a proposta apresentada pelo emblema de Belo Horizonte, uma resposta que motivou a direção do clube a avançar para outros nomes. A lista de possíveis nomes, caso o negócio por Jorge Jesus caia por terra, incluiu treinadores portugueses, mas também dois argentinos.Entre as opções lusas, Carlos Carvalhal parece ser o nome que reúne mais consenso entre os responsáveis do Galo. Segundo a 'ESPN Brasil', o treinador do Sporting de Braga é visto mesmo como uma espécie de 'Plano B' caso as negociações com o amadorense não cheguem a bom porto. Contudo, Carvalhal não surge sozinho nesta 'mini-lista' lusa. Vítor Pereira, que recentemente rescindiu contrato com o Fenerbahçe, e Rui Vitória, que foi despedido pelo Spartak Moscovo também são opções viáveis para assumir o comando do Galo.Convencidos de que a solução para o comando técnico da equipa necessita de passar por um nome fora do Brasil, o Atlético Mineiro reuniu dois treinadores argentinos aos quatro nomes portugueses já supramencionados, são eles Hernán Crespo (sem clube, depois de deixar o São Paulo) e Eduardo Coudet, que atualmente orienta o Celta de Vigo. O último já trabalhou Rodrigo Caetano, diretor-executivo do Atlético Mineiro, aquando da passagem da dupla pelo Internacional de Porto Alegre.