As coincidências que aumentam a fé dos adeptos do Flamengo na conquista da Libertadores

O Flamengo, de Jorge Jeus, pode conquistar no próximo fim de semana dois troféus. Sábado disputa a final da Taça Libertadores e domingo pode sagrar-se campeão brasileiro caso o Palmeiras não vença na receção ao Grémio. Os adeptos do 'Fla' acreditam que vão festejar os dois títulos seguidos e há algumas coincidências que alimentam essa fé.No Brasileirão, o Flamengo tem nesta altura 81 pontos. É precisamente esse número que suporta a convição no triunfo. Foi em 1981 que o Flamengo conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes.Depois, explicam os fãs do Mengão, o Flamengo conquistou a Taça Libertadores de 1981 no dia 23 de novembro, precisamente o mesmo dia em que se joga a final deste ano. Em 1981, o Flamengo venceu o Cobreloa por 2-0, com dois golos de Zico. Os brasileiros recordam ainda que essa partida decisiva foi realizada em Montevideo, no Uruguai, ou seja em estádio neutro, o mesmo que irá acontecer agora. O embate com o River Plate joga-se no Estádio Nacional de Lima, no Peru.Fé à parte, em todos este números coincidentes há um que certamente não se vai repetir. Caso o Flamengo vença o River Plate e vá à final do Mundial de Clubes, esse jogo decisivo está marcado para o dia 21 de dezembro. Em 1981 o Mengão conquistou o título mundial a 13 de dezembro. O que pode suceder é o adversário ser o mesmo, o Liverpool. Para isso 'basta' que o Flamengo conquiste a Libertadores e consiga ultrapassar o adversário das meias-finais do Mundial (o campeão da Ásia ou o Espérance, da Tunísia) e o Liverpool vença também o seu oponente nas 'meias' (Monterrey, Al Sadd ou Hienghène). Há 38 anos o Flamengo venceu os ingleses por 3-0 na final.Será que a superstição dos adeptos do Flamengo pode significar algo? Veremos no próximo sábado. O histórico embate entre o Flamengo e o River Plate está marcado para as 20 horas (hora de Portugal Continental).