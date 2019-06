Assessor diz que foi Neymar quem mandou publicar vídeo contendo imagens íntimas da modelo

Neymar nega violação: «Caí numa armadilha» Neymar nega violação: «Caí numa armadilha»

Alex Bernardo, assessor de Neymar, reconheceu que foi o responsável pela publicação, mas não da edição, do vídeo com imagens íntimas de Najila Trindade, a modelo que acusa o jogador do PSG de violação.O funcionário, que prestou depoimento na Delegacia de Repressão de Crimes de Informática (DRCI), no Rio de Janeiro, assegurou, no entanto, que a divulgação foi feita a pedido de Neymar, que viu o conteúdo na íntegra antes de ser publicado.Neymarem que surgia a defender-se das acusações de Najila e mostrava asno WhatsApp, incluindo imagens íntimas da mulher.Por isso o jogador responde por dois processos: um pela alegada violação e outro pela divulgação das imagens.Alex Bernardo disse ainda que as imagens da modelo que acabaram por vir a público deveriam ter sido desfocadas, o que tal não aconteceu "por causa de um erro".Recorde-se que Neymar disse que não foi o responsável pela divulgação das imagens, sendo apenas autor do vídeo em que se defende da acusação de violação.