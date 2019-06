Associação de Treinadores pede condições para Jorge Jesus

Jorge Jesus está de volta a Portugal – chegou na quarta-feira de manhã –, mas o seu nome continua a ser badalado no Brasil, enquanto não inicia funções no Flamengo. O técnico vai dividindo opiniões, mas a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol pede ao Mengão para que lhe sejam dadas condições para realizar um bom trabalho.





"Temos que saber receber Jorge Jesus da melhor maneira possível. O Flamengo aposta em ganhar tudo e isso constitui um fator de pressão para o treinador. Está a lutar pela Taça do Brasil, Taça Libertadores e campeonato brasileiro. Vai ter de administrar e saber utilizar os jogadores, porque vai lutar pelas três competições. A direção do Flamengo vai ter de respaldar o seu trabalho. Se o deixarem trabalhar, Jorge Jesus vai ter sucesso", assinala Fernando Pires, presidente do organismo, à Rádio Renascença.

Também o ex-treinador René Simões elogia a qualidade de JJ, mas considera que o técnico poderá ter dificuldades com a falta de intensidade de alguns jogadores. "O Flamengo peca na produção coletiva, em defender com onze, a preparar o ataque. Está tudo desorganizado nessa questão. Os jogadores que atacam e voltam para trás a andar vão sofrer nas mãos dele", frisa num programa da Fox Sports.

Jorge Jesus regressa ao Rio de Janeiro na segunda-feira, começando a preparar, a partir de dia 20, a estreia. O primeiro jogo do português ao serviço do Flamengo terá lugar no dia 10 de julho na casa do Athletico Paranaense. A partida é referente à 1ª mão dos quartos-de-final da Taça do Brasil.